Hoe gaat het met ondernemers?

corona was nekslag voor restaurant Abdij Rolduc

Wie: Harrie van Beers (64)

Wat: Directeur horecabedrijf Abdij Rolduc in Kerkrade

‘Dinsdag heeft de rechter het faillissement uitgesproken van ons horecabedrijf. Hierdoor komen 65 werknemers op straat te staan. Dat raakt mij in mijn ziel. Het zijn mensen die mij zeer dierbaar zijn en die zich vol enthousiasme hebben ingezet. Een groot deel van hen is kostwinner. Corona heeft ons de nekslag toegebracht. Het horecabedrijf is onderdeel van het Bisschoppelijk Centrum Roldu..