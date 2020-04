'Zonder hypotheekrenteaftrek snel verbetering woningmarkt'

Den Haag

De effecten van drie pakketten zijn doorberekend in opdracht van een ambtelijke werkgroep die verkenningen uitvoert voor het beleid van een volgend kabinet. Het CPB-rapport is geschreven voor de coronacrisis. Volgens het CPB is een eerste pakket het meest effectief. Daarin is de welvaartswinst 0,5 procent van het bruto binnenlands product en zijn de huizenprijzen over vijf jaar 11 procent lager dan wanneer er niets verandert. In dat eerste pakket gaat de eigen woning naar box 3 en vervalt dus de hypotheekrenteaftrek. Wel gaat daarbij het belastingvrije bedrag in box 3 omhoog met de waarde van een gemiddeld koophuis.

Ook vervalt de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis. De huurtoeslag is in het eerste pakket niet langer afhankelijk van de hoogte van de huur, waardoor de prikkel om een dure woning te huren vervalt voor mensen met recht op huurtoeslag.

In de andere pakketten zijn de maatregelen minder ingrijpend, maar zijn de welvaartseffecten ook minder. In het derde pakket, waarin de hypotheekrenteaftrek gehandhaafd blijft en het tarief voor het eigenwoningforfait omhooggaat, is het welvaartseffect het kleinst.

De maatregelen in het pakket met de meeste effecten pakken naar verwachting nadelig uit voor mensen met een dure eigen woning en mensen met huurtoeslag en een hoge huur. <