Herstel olieprijzen steunt beurzen

De Europese aandelenbeurzen wonnen woensdag terrein, gesteund door een stevig herstel van de olieprijzen. Beleggers kregen een flinke stroom aan bedrijfsresultaten te verwerken. In Amsterdam kwamen onder meer AkzoNobel, ASMI, Heineken en Randstad met kwartaalberichten. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 2,8 procent hoger op 509,62 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 671,07 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 2,3 procent aan. AkzoNobel (plus 7,9 procent) was de grote winnaar in de AEX. Volgens analisten van Baader presteerde het verfconcern in het eerste kwartaal 'significant beter' dan verwacht. Het bedrijf vreest wel dat de impact van de virusuitbraak en de coronamaatregelen in het tweede kwartaal duidelijker te voelen zullen zijn.