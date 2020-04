Olie is geen stevige bodem voor de Russische regering. ‘Slecht nieuws voor Putin’

Moskou

In geen jaren is de prijs voor Russische olie zo laag geweest als deze week. Dinsdag meldde de Russische zakenkrant Vedomosti dat een vat Urals-olie (de standaard voor de Russische olie) was gedaald naar 8,48 dollar, de laagste prijs sinds 1998. Voor een land dat volgens de Russische econoom voor bijna 40 procent van zijn begroting afhankelijk is van de verkoop van olie en gas, bete..

