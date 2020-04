Forse minnen op Europese beurzen

Amsterdam

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is dinsdag met een stevig verlies de dag uitgegaan. Ook elders in Europa stonden forse minnen op de borden. De prijs van Europese olie ging hard onderuit, nadat de prijs van Amerikaanse olie maandag voor het eerst in de geschiedenis negatief was geworden. Bovendien waren er de nodige resultaten te verwerken van bedrijven waarin de eerste effecten van de coronacrisis zichtbaar werden. De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een verlies van 3,3 procent op 495,76 punten. De MidKap verloor 2,8 procent tot 661,94 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden tot 3,8 procent in. De DAX in Frankfurt zakte 4 procent, ondanks een flinke opleving van het Duitse beleggersvertrouwen in april. Op het Damrak maakte Pharming een koerssprong van meer dan 27 procent dankzij bemoedigende resultaten van een medicijn van de biotechnoloog bij de behandeling van coronapatiënten. Resultaten uit tests onder vijf patiënten zijn aanleiding voor een groter opgezet onderzoek naar de werking van het medicijn tegen het longvirus. Door de onrust op de oliemarkt leverde olie- en gasconcern Shell 4,8 procent aan beurswaarde in.