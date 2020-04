Wie wil er in deze tijd nog boer worden?

In tegenstelling tot veel andere boeren die tegen hun pensioen aan zitten, heeft melkveehouder Gerben Engwerda een jongere boer bereid gevonden zijn bedrijf over te nemen.

‘Dit is mijn droom, dus deze kans wil ik grijpen’, zegt de 42-jarige Tjomme Wijtsma.

Tytsjerk

Op de knieën in het stro van de potstal is er even geen ruimte voor de corona-afstand van anderhalve meter. Op de eerste werkdag na het stilvallen van het gehele land trekken Gerben Engwerda en Tjomme Wijtsma aan een ongeboren kalf. Een dood stiertje, zo zal blijken.

Over drie jaar doet de 66-jarige biologische melkveehouder al zijn 45 streekeigen en zeldzame Fries roodbonte en Fries-Hollandse koeien weg. Dan is het na ruim dertig jaar mooi geweest. Het is de reden waarom Wijtsma (42) sinds anderhalf jaar steeds vaker naast Engwerda te vinden is, bijvoorbeeld als er zoals op deze zonnige maandagochtend een kalf wordt geboren. Wijtsma en zijn vrouw Geertje z..

