Philips blinkt uit op beurs

Philips was maandag de grote uitblinker op de beurs in Amsterdam vanwege een goed ontvangen kwartaalbericht. Beleggers bleven verder vooral gespitst op de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de geleidelijke versoepeling van de lockdown in sommige Europese landen. De belangrijkste beursgraadmeters in Europa sloten positief, ondanks een flinke daling van de Amerikaanse olieprijs.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent hoger op 512,76 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 680,68 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Veel graadmeters doken in de loop van de middag in de min, maar veerden op na een koersstijging van diverse grote techfondsen op Wall Street.

Philips (plus 6,1 procent) zag de omzet en winst in het eerste kwartaal dalen als gevolg van het coronavirus. Maar daar stond tegenover dat het bedrijf fors meer orders binnenkreeg voor professionele producten, waaronder beademings- en beeldvormingsapparatuur. In de tweede helft van het jaar hoopt Philips weer te kunnen groeien.