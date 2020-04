Minder capaciteit winkelstraten

Amsterdam

De winkelstraten in Nederland kunnen nog tussen de 15 en de 20 procent van hun oude passantencapaciteit aan als de 1,5 meterregel van kracht blijft, heeft het adviesbureau Goudappel Coffeng berekend met behulp van een simulatiemodel voor voetgangersstromen. Volgens het adviesbureau komt dat neer op een doorstroom van tussen de 500 en de 550 personen per uur per meter breedte. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat mensen beide richtingen op lopen en 1,5 meter afstand van elkaar houden. In drukke winkelstraten gaat dat op drukke dagen, bijvoorbeeld zaterdagen, tot problemen leiden. <