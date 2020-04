Klein verlies voor uitgever van ND

Nedag Uitgevers BV, eigenaar van het Nederlands Dagblad, heeft in 2019 een nettoverlies geboekt van ruim 42.000 euro. Dat meldt de ­directie in het maandag vrijgegeven jaarverslag.

(beeld nd)

Het aantal abonnees daalde met 181. (beeld nd)

Amersfoort

Het verlies wordt vooral veroorzaakt door een tegenvallende advertentieverkoop, aldus directeur Rinder

Sekeris.

Daarnaast heeft het bedrijf bewust gekozen om geld te investeren in bijvoorbeeld extra redactiepersoneel, stelt hij, waardoor er ‘een klein plusje’ was begroot. ‘Met tegenvallende advertentie-inkomsten zak je dan snel door de nulgrens.’

Het aantal abonnees daalde vorig jaar licht met 181, melden Sekeris en mededirecteur en hoofdredacteur Sjirk Kuijper in het jaarverslag. ‘Terwijl de papieren oplage fors daalde, nam het aantal digitale abonnees bijna even sterk toe.’ Nieuwe abonnees zijn met name afkomstig uit de Protestantse Kerk, stelt de directie op basis van lezersonderzoek. ‘Terwijl er ook op het rooms-ka..

