Roep om nationalisatie om luchtvaartmaatschappijen te redden. Is dat de beste oplossing?

Om luchtvaartmaatschappijen te redden, klinkt in tal van landen de roep om nationalisatie. Maar is dat wel de beste oplossing?

Nu het vliegverkeer met een dreun tot stilstand is gekomen, komen miljarden los om luchtvaartmaatschappijen overeind te houden. Zeven vragen over nationalisatie in de luchtvaart.

Zijn luchtvaartmaatschappijen in staatshanden geen reliek uit het verleden?

Allesbehalve. Van de ruim 530 grote vliegbedrijven wereldwijd hebben er zo’n 230 de staat als mede-eigenaar. Ruim 92 zijn volledig in overheidshanden, constateert de VN-tak voor de burgerluchtvaart ICAO. Nieuw is het fenomeen ook niet.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .