Kristalmaker stopt

Kristalmaker Royal Leerdam Crystal moet mede door de coronacrisis noodgedwongen zijn activiteiten staken. Eigenaar Royal Delft heeft besloten om de kristalfabriek in Leerdam te sluiten. Onlangs had de onderneming, bekend van Delfts blauw porselein, nog aangekondigd de coördinatie rond de productie van kristallen gebruiks- en siervoorwerpen van Leerdam naar Delft te verplaatsen. In het aangekochte bedrijfspand in Leerdam zou een winkel van Royal Leerdam Crystal worden gevestigd. Maar volgens Royal Delft-directeur Henk Schouten is het voortzetten van de mondgeblazen kristalproductie nu helemaal niet meer mogelijk. Voor de circa tien personeelsleden op de locatie wordt ontslag aangevraagd. Wat de financiële impact is voor eigenaar Royal Delft, is niet naar buiten gebracht. Overigens moet Royal Leerdam Crystal niet worden verward met Royal Leerdam. Dat laatste bedrijf is tegenwoordig in Amerikaanse handen en houdt zich vooral bezig met de productie van wijnglazen. <

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.