Wederopstanding Griekenland wordt bruut onderbroken door het coronavirus

‘Grieks parlement akkoord met bezuinigingen’, kopte het Nederlands Dagblad op 5 maart 2010. Zes dagen later volgde: ‘Grote staking van start in Griekenland’. Om op 1 mei uit te komen bij: ‘Griekenland moet nog dieper snijden’.

Dit is in een notendop hoe de financiële crisis zich tien jaar geleden in Griekenland ontplooide. In het voorjaar van 2010 werd duidelijk dat het begrotingstekort veel hoger was dan Athene eerder had gezegd. In oktober 2009 moest de nieuwe minister van Financiën meedelen dat zijn voorgangers met de cijfers hadden gesjoemeld. Het begrotingstekort was niet 3,7 procent, maar 12,7 procent.

