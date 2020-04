Contactloos betalen neemt een hoge vlucht door corona

De afgelopen maand is het aantal contactloze pinbetalingen fors toegenomen. Dat meldt ING op basis van de jongste cijfers van het aantal pintransacties.

Amsterdam

Afgelopen week werd 71 procent van de pinbetalingen contactloos gedaan. Vóór de coronacrisis was dat nog 64 procent, aldus ING.

‘Contactloos’ wil zeggen dat de consument geen pincode hoeft in te toetsen om de betaling te bevestigen. ING ziet twee oorzaken van de toename. Consumenten kiezen er zelf voor hun pas naast de sensor van het pinapparaat te houden, in plaats van hem in de gleuf te duwen. Zo kunnen ze het aanraken van de betaalautomaat vermijden. Al kort na de eerste coronamaatregelen van ..

