650 miljoen euro voor agrariërs

Den Haag

Het kabinet trekt 650 miljoen euro uit om de sierteelt, bepaalde delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector te ondersteunen in verband met de coronacrisis. Dat schreef landbouwminister Carola Schouten woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Voor de sierteelt en de voedingstuinbouw is 600 miljoen beschikbaar. Deze sectoren kampen met forse omzetdalingen. Voor de telers van fritesaardappelen, die een groot deel van hun productie niet kwijt kunnen door de sluiting van eetgelegenheden, is 50 miljoen euro beschikbaar. <