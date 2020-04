Beeldschermtijd werknemers stijgt

Werknemers brengen steeds meer tijd door voor een beeldscherm. In 2019 zaten zij gemiddeld vier uur per werkdag voor een laptop, tablet, smartphone of een ander scherm, een halfuur langer dan in 2005. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO. CBS-socioloog Tanja Traag verwacht dat Nederlanders nog langer voor een beeldscherm zitten nu ze massaal thuiswerken vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Den Haag

Ook is een groeiende groep werknemers langer dan zes uur met een beeldscherm bezig. Deze groep loopt een groter risico op klachten aan de nek, schouder, pols of hand, meldde TNO eerder. In 2019 deed 39 procent dit, tegen 31 procent in 2005. Databank- en netwerkspecialisten werken gemiddeld het langst aan een beeldscherm, gevolgd door juristen en software- en applicatieontwikkelaars. In het algemeen doen hoogopgeleiden meer beeldschermwerk dan laagopgeleiden. Het aantal uren dat zij doorbrengen voor een beeldscherm neemt ook sneller toe.

vakwerk

Een groot deel van de mensen die nu thuiswerken, deed onder normale omstandigheden waarschijnlijk ook al veel beeldschermwerk, verwacht Traag. Dat geldt niet voor iedereen. Zo werken leraren nu in groten getale thuis, door digitaal contact te houden met hun leerlingen. 'Deze crisis geeft ook een interessant nieuw beeld van de arbeidsmarkt. We zien dat thuiswerken vaak wel mogelijk is.' Dat geldt niet voor veel vakwerk, nuanceert Traag. 'Een huis bouw je nou eenmaal niet op een computer.'