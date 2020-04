Zorgen om coronacrisis overheersen

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies de handel uit gegaan. Ook elders in Europa was het sentiment negatief. Beleggers blijven voorzichtig vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis, zeker ook nadat uit de Verenigde Staten weer negatieve macro-economische berichten waren opgedoken. Op Beursplein 5 leverden chipmachinemaker ASML en navigatiedienstverlener TomTom aan beurswaarde in na een handelsupdate. De AEX-index eindigde de sessie 3,3 procent lager op 491,13 punten. De MidKap leverde 4,6 procent in tot 654,62 punten. Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 3,9 procent in. Beleggers reageerden op berichten dat de lockdown in Duitsland vanwege het coronavirus waarschijnlijk zal worden verlengd. Verder werd bekend dat in maart sprake was van een forse daling van de winkelverkopen in Frankrijk. Ook in de VS hebben winkelbedrijven het moeilijk. De verkopen door winkeliers daalden in maart in het hoogste tempo ooit vanwege de coronacrisis. Ook de industriële bedrijvigheid in en rond New York laat een ongekende krimp zien. De miljoenenstad hoort tot de zwaarst getroffen gebieden in de Verenigde Staten.