Booking.com houdt hand op in Nederland

Amsterdam

‘We zijn de Nederlandse regering dankbaar voor dit financiële hulpplan voor bedrijven als wij die zwaar zijn getroffen door de pandemie’, zo laat Booking.com weten in een verklaring aan de Volkskrant. Tijdens een videovergadering met zijn personeel, waarvan de Volkskrant de beelden heeft, sorteerde CEO Glenn Fogel donderdag al voor op staatssteun. ‘We zu..

Op de vraag of er ontslagen gaan vallen bij de grootste Nederlandse banenmachine van het laatste decennium antwoordde hij ‘waarschijnlijk wel’. ‘We doen nog maar 15 procent van wat we vorig jaar deden’, zei de net van corona herstelde Fogel over de ‘dramatisch’ gedaalde boekingen. Booking.com is in ruim tien jaar tijd uitgedijd van 1000 naar 18.000 werknemers..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .