Rampscenario’s corona verhogen druk op overheden: het gaat om de economie, sufferd!

Het coronavirus zal ons nog lang achtervolgen, vooral in de vorm van economische krimp en moeizaam herstel. En dus groeit de druk om de anticoronamaatregelen te verlichten.

Tijdens Pasen was Zuid-Limburg dicht voor toeristen. Op deze manier groeit de economische schade van het coronavirus. Luisteren we te eenzijdig naar virologen? (beeld anp / Jean-Pierre Geusens)

Amersfoort

De Nederlandse economie krimpt dit jaar wellicht met maar liefst 7,5 procent door de coronacrisis, meldde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag. Dit betekent: minder investeringen, failliete bedrijven en meer werklozen. Wereldwijd rekent het IMF dit jaar op een economische krimp van 3 procent. Au.

Herstel wordt minstens zo pijnlijk. Om de economie te steunen, steken overheden zich nu in de schulden. Omdat geld de nare eigenschap heeft niet op de rug te groeien, wordt de rekening vroeg of laat in de samenleving neergelegd. Reken maar alvast op bezuinigingen en belastingverhogingen.

