AEX lager, Europese beurzen groen

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten, maar in Amsterdam ging de AEX juist iets omlaag. Beleggers zochten na het lange paasweekeinde naar richting. Een meevallende daling van de Chinese export in maart bood enige steun aan de handel, maar een vooruitblik van het IMF viel juist tegen. Daarnaast begon het kwartaalcijferseizoen. Op het Damrak stelden de handelsberichten van PostNL en Fagron beleggers gerust. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de min op 507,74 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 685,81 punten. Frankfurt steeg 1,3 procent door de hoop op een versoepeling van de coronabeperkingen in Duitsland. Parijs won 0,4 procent, terwijl Frankrijk zeker nog tot 11 mei op slot blijft om de coronacrisis te bedwingen. De beurs in Londen verloor 0,9 procent. Fagron was de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven en werd 8,3 procent meer waard. De toeleverancier aan apotheken wist de kwartaalomzet op te voeren, ondanks de coronapandemie. PostNL kreeg er 5,1 procent bij. De postbezorger bezorgt door de virusuitbraak meer wenskaarten dan normaal. Ook de pakketbezorging draait overuren.