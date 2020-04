Google en Apple bieden samen hulp aan met apps

Cupertino

De techbedrijven willen op die manier nationale overheden en gezondheidsinstanties helpen het virus in te dammen. Het is de bedoeling dat telefoongebruikers straks via hun mobiele toestel gewaarschuwd worden wanneer zij in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Ook wordt duidelijk waar de infectiehaarden zijn. Mensen kunnen zich aansluiten bij het systeem, dat mogelijk een derde van de wereldbevolking kan gaan monitoren.

De techgiganten bieden hun hulp aan in twee stappen. Eerst zullen overheden en gezondheidsautoriteiten zelf apps kunnen lanceren die zich richten op het contact tussen mensen. Apple en Google zeggen ervoor te zorgen dat daarbij geen problemen komen kijken, iets wat eerder wel het geval was. Daarna zal het contactonderzoek worden geïmplementeerd in de besturingssystemen van Apple en Google, respectievelijk iOS en Android.

Telefoongebruikers kunnen zo worden ingelicht als zij bijvoorbeeld in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. De besmette persoon heeft de gezondheidsgegevens dan al ingevuld in een app. Vanuit die app krijgen anderen via hun telefoon te horen of zij bijvoorbeeld in quarantaine moeten.

Google en Apple benadrukken dat de privacy van mensen niet wordt geschonden. Zo is het de bedoeling dat zo weinig mogelijk informatie op servers van de overheid terechtkomt. <