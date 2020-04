UWV maakt 1,3 miljard euro over naar bedrijven

Den Haag

Het grootste deel daarvan - 1,1 miljard euro - zal na het weekend op hun rekening komen. De eerste 230 miljoen euro werd eerder deze week al overgemaakt aan 9000 bedrijven.

Tot nu toe heeft de uitvoeringsinstantie 79.000 aanvragen ontvangen voor de zogeheten NOW-regeling om de werkgelegenheid te behouden. Daarvan zijn er in totaal nu 66.000 verwerkt en uitbetaald, meldde het UWV vrijdag. De zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is bedoeld voor bedrijven die hun omzet zien terugvallen door de coronacrisis. Ze kunnen een tegemoetkoming krijgen voor een groot deel van de loonkosten, zodat ze personeel kunnen doorbetalen.

Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten, van maart tot en met mei. Voorwaarde is dat ze hun personeel doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent. <