Hulp Europa verdeelt Italië

Het donderdag gesloten Europese akkoord over een coronacrisispakket is in Italië omstreden. (beeld epa / Patricia de Melo Moreira)

Een populist als Salvini noemt het een schandelijke knieval, richting Europa en Nederland.

Rome

De Italiaanse minister van Financiën noemde het een belangrijke overwinning. ‘Europa ondersteunt de positie van Italië nu moedig.’ De belangrijkste oppositieleider in Italië sprak juist van ‘een dictatuur in naam van Europa’. Sinds er donderdagavond in Brussel een akkoord is gesloten over een coronacrisispakket van ruim 500 miljard euro, buitelen Italiaans..

