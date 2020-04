Miljarden staatssteun nodig om Air France-KLM te redden

Nederland en Frankrijk voeren koortsachtig overleg over een noodplan dat Air France-KLM van de ondergang moet redden. Dit plan behelst op zijn minst vele miljarden aan staatsgaranties. Nationalisatie van de luchtvaartcombinatie wordt niet uitgesloten, maar heeft waarschijnlijk niet de voorkeur van het Nederlandse kabinet.

Den Haag

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer donderdagmiddag vertrouwelijk geïnformeerd over de stand van zaken rond de Frans-Nederlandse reddingspoging. Hoekstra voert hierover dagelijks overleg met zijn Franse ambtgenoot Le Maire, bevestigt zijn woordvoerder. De Franse staat is voor 14,3 procent aandeelhouder in Air France-KLM; Nederland bezit 14 procent van de aandelen.

