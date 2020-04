Amsterdamse beurs sluit af met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is met winsten de handel uit gegaan. Ook elders in Europa gingen de belangrijkste graadmeters met plussen het extra lange paasweekend in. Het sentiment onder beleggers leefde donderdag op na de aankondiging dat de Amerikaanse Federal Reserve de coronacrisis met nog eens 2,3 biljoen dollar aan krediet te lijf wil gaan. De miljardenkredieten van de Fed zijn bedoeld om lokale overheden en kleinere bedrijven in de Verenigde Staten door de coronacrisis te helpen.