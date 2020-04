Als Europa het niet eens wordt over financiële steun voor Italië komt het voortbestaan van de euro in gevaar, waarschuwt econoom Lans Bovenberg.

Minister Hoekstra wist met de andere ministers van Financiën van de eurolanden, de zogenoemde Eurogroep, in een videoconferentie nog geen akkoord te bereiken over een noodpakket. Het overleg wordt vandaag voortgezet. (beeld anp / Bart Maat)

‘Morele verontwaardiging over wat Italië allemaal verkeerd heeft gedaan, gaat ons niet helpen.’

Tilburg

‘Als ik zie hoe amateuristisch de onderhandelingen verlopen, maak ik me wel zorgen’, zegt econoom Lans Bovenberg. Hij ziet Italiaanse politici en politici uit de noordelijke landen openlijk ruziën over financiële steun aan zuidelijke landen, terwijl volgens hem de euro op het spel staat. Als de Europese landen geen akkoord sluiten over financiële steun, dreigt volgens..

