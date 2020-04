AEX maakt verliezen goed

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een kleine plus de dag uitgegaan na het grootste deel van de dag in de min te hebben gestaan. Elders in Europa waren overwegend nog wel verliezen te zien, al waren die minder groot dan eerder op de dag. Beleggers verschoven hun aandacht weer naar de negatieve economische impact van de pandemie, na het optimisme over een mogelijke afvlakking van het coronavirus. Ook verwerkten de markten het nieuws dat de eurolanden na lang overleg nog geen akkoord hebben bereikt over een economisch steunpakket. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 500,71 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 680,81. De beurs in Parijs steeg met 0,1 procent, Parijs en Londen daalden tot 0,5 procent. Milaan leverde 0,2 procent in. De ministers van Financiën van de eurolanden, de zogenoemde Eurogroep, wisten geen akkoord te bereiken over een noodpakket van 540 miljard euro. KPN sloot de rij in de AEX met een min van 2,1 procent. Het telecombedrijf ziet voor het eerste kwartaal een beperkte impact van de coronacrisis. Chemicaliëndistributeur IMCD ging aan kop met een plus van 4,1 procent.