Vastgoed doet het goed op Damrak

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa gingen graadmeters vooruit. Het optimisme over een mogelijke afvlakking van de coronapandemie en de omvangrijke steunpakketten van centrale banken en overheden gaven steun aan de handel. Met name vastgoedfondsen deden het goed na berichten dat in sommige Europese landen het einde van de lockdown in zicht is.