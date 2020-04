Ook in crisistijd is er eten genoeg

Boodschappen doen is ingewikkelder geworden in deze coronacrisis. Zo worden soms winkelpaden afgesloten, om te voorkomen dat klanten te dicht bij de vakkenvullers komen. Maar de supermarkten zijn nog goed gevuld. (beeld anp / Rob Engelaar)

Een economische recessie kan het systeem veranderen.

Wageningen

‘De winkels krijgen voldoende voedsel geleverd, daar hoeven we ons voorlopig geen zorgen over te maken’, zegt landbouweconoom Roel Jongeneel. Hij is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan Wageningen University & Research. Ook van eerdere crises, zoals uitbraken van dierziektes, het Krim-conflict en de handelsoorlog tussen China en Rusland merkte de consument eigenl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .