Banken zetten honderden geldstortautomaten uit

Banken zetten honderden zogeheten sealbagautomaten uit in de strijd tegen plofkraken. Van deze automaten waar ondernemers contant geld, verpakt in speciale zakken, kunnen storten zijn er ongeveer 1200 in Nederland.

Amsterdam

Daarvan blijven er slechts 400 in gebruik, met beperkte openingstijden, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De overige automaten zijn leeggehaald en uitgezet. Criminelen richten zich steeds vaker op sealbagautomaten nu geldautomaten beter worden beveiligd. Afgelopen week hebben weer enkele plofkraken op sealbagautomaten plaatsgevonden. Daarbij werden zware explosieven gebruikt, met forse schade tot gevolg. Ook werden woningen tijdelijk ontruimd. In december besloten de banken al om hun geldautomaten verspreid over het land 's nachts af te sluiten om plofkraken tegen te gaan. Voor de ruim 400 sealbagautomaten die in gebruik blijven, geldt voortaan ook een nachtelijke sluiting. Ze zijn alleen open van 06.00 uur tot 18.30 uur. Daarnaast kunnen ondernemers overdag ook nog steeds in bankkantoren terecht.

De maatregelen van de banken gelden als tijdelijke oplossing. Wanneer ze opgeheven kunnen worden, is evenwel nog niet duidelijk. Door de coronacrisis en de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het virus te beperken, wordt door ondernemers tijdelijk zo'n 40 procent minder gebruikgemaakt van de sealbagautomaten. <