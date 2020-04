'IMF komt vanwege coronacrisis met kortlopende dollarleningen' (2)

N i e u w bericht, meer informatie in laatste alinea

WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat in verband met de coronacrisis mogelijk kortlopende dollarleningen verstrekken. Die zijn bedoeld voor landen die een tekort hebben aan dollars, maar die niet genoeg schatkistpapier bezitten om deel te nemen aan een speciaal voor dit probleem bedoeld programma van de Amerikaanse Federal Reserve. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het Fed-programma in kwestie stelt buitenlandse centrale banken in staat bepaalde schulden tijdelijk om te wisselen voor dollars. Volgens Bloomberg heeft het IMF-initiatief om het Fed-programma aan te vullen de steun van de Amerikaanse regering en kan het al binnen enkele weken in werking gezet worden. De Verenigde Staten zijn de grootste aandeelhouder van het IMF.

Het IMF houdt wereldwijd rekening met een recessie die erger is dan tijdens de financiële crisis van 2008. Opkomende economieën hebben naar schatting minstens 2500 miljard dollar aan steun nodig. Dat is heel veel geld, ook bezien vanuit IMF-perspectief. Vandaar dat er gewerkt wordt aan alternatieve manieren om hulp te bieden aan door de coronacrisis getroffen landen. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva stelde eerder dat ze tijdens de grote voorjaarsvergadering van het fonds een sterk pakket aan maatregelen wil voorleggen. Die vergadering vindt volgende week plaats via een videoconferentie.

Bij de Fed wordt verder nog steeds gewerkt aan steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie zelf, die eveneens hard wordt geraakt door de virusuitbraak. Zo heeft de Amerikaanse koepel van centrale banken aangekondigd dat er een nieuw programma in het leven wordt geroepen om de kredietverlening aan kleine bedrijven in de VS aan te jagen. De Fed zal over deze regeling later deze week meer details bekendmaken. Fed-baas Jerome Powell houdt donderdag tevens een speciale webcast, om te praten over de actuele stand van zaken in de Amerikaanse economie.

