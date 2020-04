Beleggers putten moed uit coronacijfers

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam eindigde 3,9 procent hoger op 489,82 punten. De MidKap won 3,4 procent tot 662,72 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 5,8 procent.

Bij de hoofdfondsen ging ASMI aan kop met een plus van meer dan 16 procent. De chiptoeleverancier wil zijn beloningsbeleid voor bestuurders gaan vergelijken met grotere spelers in de sector. Ook winkelvastgoedbedrijven als Unibail-Rodamco-Westfield (plus 11,5 procent) en buiten de AEX Wereldhave (plus 14,6 procent) waren duidelijk in trek.

Daarnaast toonden onder meer financiële fondsen

als ING (plus 9,3 procent) en verzekeraars Aegon,

ASR en NN Group krachtig herstel. De verzekeraars, met plussen tot 7 procent, gaven gehoor aan de oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) om het dividend te schrappen.