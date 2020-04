Getekend door de oorlogArnold Heertje (1934-2020)

De zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden Arnold Heertje is vooral bekend geworden van De kern van de economie, een lesboek voor middelbare scholen.

Ook op televisie gaf hij regelmatig commentaar. Bekenden omschrijven Heertje als tegendraads, humoristisch en vernieuwend.

Maar als hij antisemitisme bespeurde, kon hij ook erg fel zijn, aldus vriend en BNR-journalist Bernard Hammelburg in 2016 over hem in het televisieprogramma Recht van Spreken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .