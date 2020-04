Kappers vrezen kwart minder omzet in 2020

Zwolle

Van de 535 ondervraagde kappers had 70 procent het liefst niet de deuren gesloten. Zij hadden de financiële schade kunnen beperken door zelf veiligheidsmaatregelen te nemen, denken ze. Iets minder dan de helft van de respondenten is tevreden met de informatie die de overheid beschikbaar stelt. Driekwart hoopt dat de hernieuwde toeloop van klanten na de crisis gaat helpen de financiële klap te verzachten. Iets meer dan dertig procent kijkt voor herstel vooral in de richting van de overheid.

Een woordvoerder van branchevereniging Anko toont begrip. 'Het zijn kleine ondernemers met weinig vlees op de botten.' Zij wijst wel op de beperkte omvang van de enquête. 'Er werken zo'n 50.000 mensen in de Nederlandse kappersbranche; zo'n 6000 werkgevers, 24.000 werknemers en 20.000 zelfstandigen.'

Er zijn nog steeds kappers die doorgaan met hun werk, ondanks maatregelen die dat verbieden. Volgens branchevereniging Anko zijn er ook al meerdere kappers inmiddels beboet. Anko doet een dringend beroep op haar leden om zich aan de maatregelen te houden. 'Naast dat het je morele plicht is om dicht te gaan en te blijven, wil je zo'n boete van vierduizend euro natuurlijk ook niet', zegt een Anko-woordvoerder. 'De hele branche is verplicht gesloten, en terecht. Iedereen moet er zijn of haar steentje aan bijdragen dat het coronavirus zich niet verspreidt, dus ook de kappers', aldus de woordvoerder.

De Anko is in overleg met het RIVM om te bekijken onder welke omstandigheden en met welke hygiëneprotocollen de kapsalons weer open zouden kunnen gaan als de epidemie achter de rug is. Ook lobbyt de vereniging om ervoor te zorgen dat kappers zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen vanuit de overheid.

Verschillende politici gaven aan zich al zorgen te maken over hun kapsel nu kapsalons dicht zijn. 'Het zit nog fantastisch', zei premier Mark Rutte tegen RTL Nieuws. 'Maar er komt een moment dat het onhoudbaar wordt. Ik kan altijd nog terugvallen op het Grapperhaus-model, daar heb ik de kapper niet voor nodig.'

Vicepremier Hugo de Jonge wordt dit weekend geknipt door zijn vrouw, terwijl de kapper via FaceTime aanwijzingen geeft. 'Ik zie er een beetje tegenop, eerlijkheidshalve.' <