Woningmarkt valt niet gelijk om

Voor de woningmarkt is het belangrijk hoelang het coronavirus de economie in zijn greep houdt. (beeld anp / Sem van der Wal)

‘Ik zie een medewerker van de Hema nu niet snel een huis kopen.’

Arnhem

Sinds twee weken organiseert makelaar Christiaan van der Sanden huisbezichtigingen via Facebook. Potentiële kopers kijken op afstand mee als de makelaar met een camera door het huis loopt. Tijdens de bezichtiging kunnen zij vragen stellen, of vragen bijvoorbeeld de keuken nog wat beter te laten zien.

Het is vreemd om zo een huis te verkopen, maar de makelaar van Open makelaars in Arnhem wil niet bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. ‘Normaal zien wij twintig tot dertig mensen op een dag. Als wij het virus zouden hebben, kunnen wij op die manier een enorme verspreider zijn.’ Wanneer een serieuze koper het huis écht in het echt wil zien, wordt de verkoper gevra..

