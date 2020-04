Bouwproductie voor krimp van 15 procent

Amsterdam

Voor de bouwsector dreigt de derde crisis in twaalf jaar tijd. Volgens een berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zal de bouwproductie mede als gevolg van de coronacrisis met 15 procent dalen, waarbij 40.000 banen verloren gaan. Het effect op de werkgelegenheid dit jaar zal 15.000 banen zijn. Vooral flexwerkers en uitzendkrachten moeten vrezen voor hun baan. Volgens het EIB zorgt de coronacrisis niet alleen voor een lockdown, maar stellen zowel zakelijke als particuliere klanten hun investeringen uit. Gelet op de doorlooptijden in de bouw strekken de problemen zich uit over een periode van twee jaar.

Ook als de Nederlandse economie komend jaar weer stevig herstelt, zal de bouw volgens het EIB de negatieve gevolgen van de coronacrisis nog steeds sterk ervaren. Ook de maatregelen rond PFAS en stikstof spelen de bouw parten. <