Hoe vliegveld Lelystad keer op keer vertraging oploopt

Schiphol ontlasten

Vliegveld Lelystad is bedoeld om Schiphol te gaan ontlasten. In 2008 omarmt het toenmalige kabinet het advies van PvdA-coryfee Hans Alders over de groei van Schiphol. In dat advies, dat wordt gesteund door Schiphol, omwonenden en regionale overheden, staat dat Lelystad en Eindhoven vluchten van Schiphol moeten overnemen. Het gaat vooral om vakantievl..

In 2015 krijgt Schiphol, de eigenaar van vliegveld Lelystad, uiteindelijk toestemming om Lelystad Airport uit te breiden voor vakantievluchten. Het vliegveld mag uiteindelijk doorgroeien naar 45.000 vluchten per jaar. Dat betekent circa 6,7 miljoen reizigers per jaar. Op dat moment is de verwachting dat Lelystad in 2018 open kan.

