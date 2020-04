Uitbetaling pensioenen onder druk door vrees voor recessie

De wereldwijde coronacrisis heeft de pensioenfondsen een mokerslag uitgedeeld. Niet alleen blijft de rente laag, ook beleggingen zitten in een vrije val. Dit zet het overleg over vernieuwing van het pensioenstelsel onder druk.

Den Haag

Het enige goede nieuws is dat de rente een klein beetje hoger is dan eind februari. Maar dat is niet betekenisvol. Het slechte nieuws is de ineenstorting van de koersen van aandelen en waarde van vastgoedbeleggingen. Wereldwijd zijn ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van corona te beperken. Van gestage economische groei is de verwachting omgeslagen naar een ..

Daardoor is voor pensioenfondsen de waarde van hun beleggingen in maart sterk gedaald, terwijl hun verplichtingen – de toegezegde pensioenen – gelijk zijn gebleven. Hierdoor daalt de dekkingsgraad, die weergeeft in hoeverre de toegezegde pensioenen gedekt worden door het vermogen van het pensioenfonds. Pensioenverzekeraar Aon schat dat de gemiddelde dekkingsgraa..

