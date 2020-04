Shell straalt op beurs na tweet Trump

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag met winsten de handel uit. Vooral de oplopende olieprijzen deden het sentiment goed. In Amsterdam was zwaargewicht Shell de grote winnaar (plus 9 procent). Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zouden Rusland en Saudi-Arabië, die verwikkeld zijn in een olieprijzenoorlog, bereid zijn de productie met miljoenen vaten terug te brengen. De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie 1,5 procent hoger. De MidKap steeg 0,6 procent. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent, geholpen ook door de groene koersborden op Wall Street. De olieprijzen gingen de afgelopen maand juist hard omlaag. Naast de prijzenoorlog tussen de grote producenten speelt ook mee dat de coronacrisis de vraag naar olie raakt. China zou de lage prijs hebben aangegrepen om zijn olievoorraden aan te vullen. Dat bericht zorgde er al voor dat de olieprijzen opliepen. De tweet van Trump zorgde voor een prijsexplosie.

Air France-KLM klom in de MidKap in Amsterdam 2,2 procent. De Franse overheid zou geen plannen hebben om de luchtvaartmaatschappij op te splitsen en daarna de Franse tak te nationaliseren. <