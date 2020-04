Intiemer dan op de werkvloer

27-3-2020, Nederland, Maasbommel coronavirus Het maatschappelijke leven is ontwricht. Scholen en horeca zijn gesloten. Thuiswerken is de stelregel en er is een verbod op grote evenementen. 5 Vriendinnen houden een virtuele borrel omdat ze niet bij elkaar op bezoek mogen. De geplande borrel vond nu plaats via skype. coronavirus; virus; corona; pandemie; ziekte; RIVM; sociale onthouding; coronacrisis; COVID-19; virtuele borrel; coronaborrel; corona-borrel; vriendinnen; skype borrel; internet; digitaal; laptop; foto Marcel van den Bergh (beeld Marcel van den Bergh)

Amsterdam

Opeens is de webcam voor Annemarie Meijer de belangrijkste verbinding met collega’s en studenten. Voor de Leidse hoogleraar immunobiologie begint de werkdag met een kop koffie tijdens een kort overleg op Microsoft Teams. Even bijpraten. Wat later een stafvergadering van een uur, soms twee per dag. Wellicht nog een kleinere meeting met twee of drie mensen. Of een onderwijssessie van twee u..

