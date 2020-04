Topoverleg oliebazen en Trump over prijzenoorlog

Washington

Het overleg in het Witte Huis zal vooral gaan over de prijzenoorlog in de oliesector, zo bevestigde de Amerikaanse brancheorganisatie API. Trump zoekt naar manieren om de oliesector, die hard wordt geraakt door de recente val van de olieprijs, te ondersteunen. Namen van bedrijven werden niet genoemd.

Naar verluidt zouden onder meer de bazen van grote bedrijven als Chevron, ExxonMobil, Continental Resources en Occidental Petroleum bij de bijeenkomst verwacht worden. Een van de onderwerpen die zal worden besproken is de mogelijkheid van invoertarieven voor olie die vanuit Saudi-Arabië naar de VS wordt verscheept. Verder zouden er bepaalde vrijstellingen moeten gaan gelden voor schepen die onder de Amerikaanse vlag varen en olie van de ene naar de andere haven in de VS vervoeren. Door onenigheid tussen grote olieproducenten Rusland en Saudi-Arabië staan de olieprijzen al een tijd onder druk. De Saudi's willen dat Rusland instemt met een verdere inperking van de olieproductie. <