Stevige minnen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige verliezen gesloten. De coronapandemie maakt beleggers nog altijd voorzichtig. Daarnaast werd gereageerd op het Amerikaanse banenrapport van loonstrookverwerker ADP, dat toch enigszins meeviel. Het rapport geldt doorgaans als een voorbode voor het officiële banencijfer, dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. De AEX-index sloot de sessie met een verlies van 2,5 procent op 471,30 punten. De MidKap daalde 2,9 procent tot 646,92 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 4,3 procent in.

Amsterdam

Randstad verloor dik 8 procent aan beurswaarde en was daarmee de sterkste daler in de AEX. Ook ABN Amro en staalreus ArcelorMittal stonden in de staartgroep van de AEX, met verliezen tot 7,5 procent. Shell, dat er naar verluidt alles aan doet om zijn dividendbeleid in stand te houden, won 0,4 procent na eerder op ruim verlies te hebben gestaan. Kredietbureau Moody's oordeelde eerder negatiever over de grote Europese olie- en gasbedrijven. Supermarktconcern Ahold Delhaize was met een winst van 1,6 procent de sterkste stijger.