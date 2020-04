Mensen kopen klusspullen voor ze in quarantaine gaan

Kennelijk nodigt thuiswerken ook uit tot werken om en aan het huis.

Amsterdam

‘Ver-ti-cu-teer-hark.’ Bert Korf spreekt de lettergrepen uit alsof hij midden in een talencursus zit. ‘Twee weken geleden had ik nog nooit van dat woord gehoord’, zegt hij lachend op de parkeerplaats van de Karwei in Amsterdam-Noord. ‘Nu sta ik hier met twee van die dingen. Waarvoor ze zijn? Voor een soort peeling van mijn gazon.’ Korf is bepaald niet de enig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .