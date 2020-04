Cijfers uit China en VS doen beurs goed

De Europese beurzen zijn dinsdag met winsten de handel uitgegaan. Een onverwachte opleving van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in maart zorgde voor opluchting bij beleggers. Wel liep het enthousiasme hierover in de loop van de dag wat terug. Tegen het einde van de sessie steeg het sentiment weer wat na meevallende macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten.

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam sloot 1,6 procent hoger op 483,44 punten. De MidKap dikte 4 procent aan tot 666,10 punten. Parijs, Frankfurt en Londen kregen er tot 1,9 procent bij. Sterkste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak was ArcelorMittal met een plus van 8,6 procent. De staalreus gaat zijn productie tijdelijk terugschroeven in lijn met de gedaalde vraag door de coronacrisis. Shell won 7,6 procent. Het olie- en gasbedrijf ziet voorlopig aanzienlijke onzekerheid op de oliemarkt door de coronacrisis en de prijzenoorlog. Shell maakte ook bekend een kredietlijn te hebben getekend van 12 miljard dollar. AkzoNobel (min 2,9 procent) eindigde bij de verliezers. De grootste min was evenwel voor ING. De bank leverde 4,2 procent in.