Gebruik van cloud 775 procent hoger

Nu honderden miljoenen mensen thuiswerken en ze minder direct contact met anderen hebben, verplaatst hun leven zich naar de cloud. Het gebruik van Azure-clouddiensten van Microsoft is de afgelopen weken met 775 procent toegenomen 'in gebieden waar social distancing geldt of waar mensen moeten binnenblijven'. Dat laat het softwarebedrijf weten. Ook het gebruik van thuiswerk-app Microsoft Teams is 'aanzienlijk' toegenomen. Die dienst heeft nu ruim 44 miljoen dagelijks actieve gebruikers, die samen dagelijks meer dan 900 miljoen minuten met elkaar vergaderen en bellen. De diensten kunnen de toestroom volgens Microsoft nog prima aan.