Europese beurzen sluiten hoger

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 2,4 procent in de plus op 475,98 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 640,72 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,9 procent. De beurs in Madrid was de negatieve uitschieter en leverde 2 procent in.

ABN Amro en ING stonden onderaan de AEX met minnen van 9,9 en 8,9 procent. De beide banken keren volgens de richtlijnen van de ECB tot 1 oktober geen dividend meer uit. ABN Amro verwacht daarnaast een kwartaalverlies te lijden en koopt geen eigen aandelen meer in. De Belgische bank KBC (min 9,3 procent), de Duitse Commerzbank (min 6,9 procent) en de Italiaanse bank UniCredit (min 7,5 procent) behoorden ook tot de groep banken die het dividend schrappen.