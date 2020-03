Nederland is wél solidair in Europa. ‘Uiteindelijk klagen de Zuid-Europese landen vaak het hardst over zichzelf’

Spanje, Italië en Portugal vinden dat Nederland in de coronacrisis niet solidair is met de zuidelijke landen. Is de opstelling van Nederland inderdaad te hard? EU-deskundige Adriaan Schout vindt van niet.

Den Haag

‘Nederland is heus wel solidair met landen in Zuid-Europa’, zegt Adriaan Schout van Instituut Clingendael over de opstelling van het kabinet in de coronacrisis. Want Nederland gaat akkoord met tijdelijk soepelere begrotingsregels, en draagt bij aan het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) om voor honderden miljarden staatsobligaties op te kopen, waardoor landen hun schulden kunnen fina..

