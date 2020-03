Ahold Delhaize stijger in rode AEX

De AEX-index in Amsterdam is vrijdagmiddag met verlies gesloten. Ook elders in Europa deden graadmeters een stap terug. Beleggers bleven voorzichtig door de coronapandemie. De omvangrijke steunpakketten van centrale banken en overheden gaven investeerders eerder weer wat durf. De AEX sloot met een verlies van 3,7 procent op 464,93 punten. De MidKap verloor 3,6 procent tot 643,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot dik 5 procent in.

Ahold Delhaize profiteerde van adviesverhogingen van analisten en won 5,4 procent. Verder was betaalbedrijf Adyen (plus 1,9 procent) een duidelijke stijger. Verzekeraar ASR (plus 1,1 procent) maakte het clubje winnaars compleet. Banken als ING en ABN Amro stonden met verliezen tot 8,6 procent bij de sterkste dalers in de AEX. Shell speelde 7,7 procent kwijt in het kielzog van de sterk gedaalde olieprijzen. Ook chipmachinemaker ASML deed een flinke stap terug.

Ook vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield bungelde onder in de AEX met een verlies van 4,5 procent. Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever over de onderneming die de laatste tijd al de nodige tikken te verwerken kreeg op de beurs. Dit jaar verloor Unibail al bijna twee derde van zijn beurswaarde.