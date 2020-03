100.000 ondernemers krijgen 'corona-gift' van 4000 euro

Den Haag

Het kabinet trekt alvast 500 miljoen euro uit. 'Maar het is niet zo dat dit loket sluit als dat bedrag bereikt is', zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. De vergoeding is belastingvrij. Bedrijven met maximaal 250 werknemers en zelfstandigen zonder personeel kunnen aankloppen bij het loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het bedrag.

Naast eet-en drinkgelegenheden die de deuren moesten sluiten, kunnen de meeste evenementen- en reisorganisaties er ook een beroep op doen. Dat geldt eveneens voor kappers, fitnesscentra, bioscopen, theaters, musea en bepaalde sportbedrijven. Met speciale codes kunnen ze op de website van RVO kijken of ze in aanmerking komen. 'Ik zeg wel tegen ondernemers: als je het nog een week of twee weken kan uitzingen, meld je dan niet', aldus Keijzer. 'We willen het zo simpel mogelijk houden.' Alleen bedrijven die op omvallen staan, moeten zich nu aanmelden, om zo te voorkomen dat het systeem overbelast raakt.

Het loket is tot en met 26 juni open. 'Bij ondernemers die de aanvraag hebben ingediend proberen wij, mits alle systemen blijven draaien, binnen een werkweek het geld over te maken als je in aanmerking komt voor de regeling', zegt Keijzer. 'We hebben het over het lenigen van de eerste nood.'

Het kabinet belooft te controleren op fraude. Dat gebeurt vooral achteraf.