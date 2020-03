Kabinet stelt pakket met klimaatmaatregelen uit

Een pakket met aanvullende klimaatmaatregelen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak laat langer op zich wachten. De Tweede Kamer wilde dat het kabinet voor 1 april met de maatregelen kwam, maar vanwege de coronacrisis presenteert minister Eric Wiebes (Klimaat) de plannen pas later.

Den Haag

De bewindsman laat weten dat 'we nu even met andere dingen bezig zijn'. Het kabinet vindt de aanpak van de coronacrisis nu het belangrijkst. Dat geldt ook voor mensen en bedrijven, stelt Wiebes. 'Het besluit is aan de orde als het besluit er echt is.'

Op initiatief van GroenLinks had de Kamer om een extra pakket aan maatregelen gevraagd in het eerste kwartaal, dat volgende week afloopt. De uitstoot van koolstofdioxide (CO 2 ) moet in 2020 van de rechter met een kwart verminderd zijn ten opzichte van 1990. 'Het vonnis is niet van tafel', zegt Wiebes, maar een besluit over extra maatregelen, die nodig zijn om het doel te halen, komt later.

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee vertrouwt erop dat Wiebes het vonnis opvolgt. Het kabinet kan het pakket volgens hem zo inrichten dat het bijdraagt aan een duurzaam herstel van de coronacrisis. <