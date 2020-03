ECB gooit alle remmen los om Italië te hulp te komen

Hiermee krijgen zwakke eurolanden de mogelijkheid om met extra overheidsuitgaven de coronacrisis te bezweren.

Brussel

Het befaamde ‘whatever it takes’ (koste wat het kost) van Mario Draghi is een ‘no limit’ (geen limiet) geworden van Christine Lagarde, sinds eind vorig jaar de nieuwe president van de ECB. Zij kan nu de complete schuld van een eurozoneland opkopen in ruil voor bijgedrukte euro’s. Het is een nooit gebruikte bazooka. Tot nu toe gold de regel dat de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .